Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Gustav Peichl, prägender Architekt Österreichs der Nachkriegszeit, ist am Sonntag (17. November) im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in seinem Haus in Wien-Grinzing gestorben, wo er seit 1962 lebte. Dies teilte die Familie der APA mit. Die Architekturwelt verliert einen ihrer kreativsten Proponenten. Seine Bauten sind in Österreich bekannt, als "Ironimus" war aber noch breitenwirksamer erfolgreich: Peichl kommentierte als Karikaturist fast 70 Jahre lang vor allem das politische Geschehen. Mehr als 12.000 Karikaturen, 30 Bücher und 100 Ausstellungen umfasst sein umfangreiches Werk.

Zu den zentralen Arbeiten des Architekten Peichl gehören die ORF-Landesstudios, das neue Haus der Kammerspiele München, die Bundeskunsthalle Bonn und nicht zuletzt das Karikaturmuseum in Krems mit dem Ironimus-Kabinett. Hier schloss sich der Kreis zur zweiten Passion des am 18. März 1928 in Wien geborenen Peichl.

Elf Bundeskanzler hat Peichl gezeichnet, einen liebte er besonders: Bundeskanzler Bruno Kreisky war ein "großartiges Opfer", für ihn hegte er - der als konservativ Eingestufte - tiefe Bewunderung. "Wenn die politische Karikatur noch nicht erfunden wäre, für ihn müsste man sie erfinden", sagte Peichl alias "Ironimus" einst und wusste auch zahlreiche Anekdoten über den "Ausnahmekanzler" zu berichten: "Einmal rief er mich an und sagte mit ironischem Unterton: 'Wie Sie mich heute wieder gezeichnet haben, die Nase, die geschlossenen Augen, die Haare, wirklich großartig.' Dann nach einer Pause: 'In der Sache aber grundfalsch.' Das war Kreisky." Er sei dankbar gewesen für jede Karikatur. "Egal, ob sie gut oder schlecht war. Er wusste mit seiner Intelligenz, dass sie ihm nützt", so Peichl.

Beschwert haben sich bei Peichl nur wenige Politiker. Einige wie Bruno Pittermann (SPÖ-Vizekanzler) oder Franz Olah (SPÖ-Innenminister) klagten. Grundsätzlich kursierte unter Politikern aber eher der Satz: "Es ist schlimm von Ironimus karikiert zu werden, aber es nicht zu werden, ist noch schlimmer."

In umtriebiger Pension

Weil seine Sehkraft aufgrund eines Augenleidens immer stärker nachließ, ging Peichl 2015 als Karikaturist und als Architekt offiziell in Pension. Untätig blieb der Umtriebige aber auch danach nicht: Unter anderem brachte er erst im vergangenen August im Amalthea-Verlag das Buch "offene Geheimnisse" mit späten Zeichnungen und Collagen heraus. Und im Olaf Gulbransson Museum im bayerischen Tegernsee wurde im September die Einzelausstellung "Ironimus / Cartoons von 1948 bis 2018" eröffnet. Das wirkliche Denkmal hatte sich "Ironimus" aber bereits selbst 2001 mit dem von ihm entworfenen Karikaturmuseum Krems gesetzt.