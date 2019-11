Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen in NÖ

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Margarethen an der Sierning (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Montag gegen 3.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Eine Maschinenhalle stand in Flammen, neun Feuerwehren mit 130 Helfern rückten aus. Hunderte Masthühner drohten zu verenden, sie konnten gerettet werden. Der Bauer erlitt bei Löschversuchen Verbrennungen, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger.