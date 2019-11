Neue Welle der Gewalt in Hongkong

Bei einer neuen Welle der Gewalt in Hongkong ist es in der Nacht auf Montag erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Bei der Belagerung der Polytechnischen Universität war die Lage eskaliert. 38 Menschen wurden verletzt. Eine unbekannte Zahl an Aktivisten wurde festgenommen. Indes wurde das Vermummungsverbot für "verfassungswidrig erklärt".