Zverev unterzieht sich Augen-Operation

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev plant nach seiner Südamerika-Tour mit Roger Federer eine Augenoperation. Das kündigte der 22 Jahre alte Hamburger am Samstag nach seiner Semifinalniederlage gegen Dominic Thiem bei den ATP Finals in London an.

© APA (AFP)

"Ich habe Probleme mit meinen Augen und dieses Jahr viele Probleme gehabt, wenn ich mit Kontaktlinsen gespielt habe", sagte Zverev und berichtete von einer Hornhautverkrümmung, unter der er leide und die schlimmer werde. Den Eingriff werde er in New York vornehmen lassen. Dieser sei "etwas mehr als nur eine Laser-Operation", sagte der Weltranglisten-Siebente.

Zverev war am Samstagabend beim Turnier der besten acht Spieler des Jahres im Halbfinale gegen den Thiem ausgeschieden. Am Sonntagabend fliegt er mit Federer, der in seinem Semifinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verlor, nach Südamerika und bestreitet dort gegen den Schweizer Show-Matches in Chile, Kolumbien, Mexiko und Ecuador. Thiem und Tsitsipas stehen sich am Sonntagabend in London im Finale gegenüber.