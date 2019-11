Pilot nach Absturz von Ultraleichtflugzeug in Tschechien tot

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in der Nähe der tschechischen Ortschaft Litomerice (Leitmeritz) ist der Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am Samstagmittag laut Nachrichtenagentur CTK aus bisher noch ungeklärter Ursache in die Elbe gestürzt. Nach dreistündiger Suche gelang es der Feuerwehr und Polizeitauchern, das Wrack ausfindig zu machen.