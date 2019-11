Debütant Tsitsipas steht im Endspiel der ATP Finals

Der erste Finalist beim ATP-Saison-Showdown der besten acht Spieler des Jahres in London heißt Stefanos Tsitsipas. Der 21-jährige Grieche besiegte am Samstag bei den ATP Finals den 103-fachen Turniersieger Roger Federer sicher mit 6:3,6:4. Tsitsipas trifft nun am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky) entweder auf Dominic Thiem (AUT-5) oder Alexander Zverev (GER-7).