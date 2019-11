Demos zum Jahrestag der "Gelbwesten"-Proteste erwartet

Genau ein Jahr nach Beginn der "Gelbwesten"-Proteste stellt sich Frankreich auf neue Demonstrationen ein. Die Bewegung plant am Samstag und Sonntag in ganz Frankreich zahlreiche Aktionen - vor allem in der Hauptstadt Paris. Dort haben die Behörden Demonstrationen an verschiedenen Orten untersagt - darunter auf der Prachtmeile Champs-Élysées.