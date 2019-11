Schneehölle Osttirol: Pflichtschulen geschlossen

Die Bildungsdirektion Tirol hat am Freitag aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle und des orkanartigen Sturms allen Pflichtschulen in Osttirol empfohlen, geschlossen zu bleiben. Die Schulleitungen an Ort und Stelle seien informiert worden. Die Letztentscheidung liege aber bei den Schulleitern der Pflichtschulen, teilte die Bildungsdirektion in einer Aussendung mit.