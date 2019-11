Nordkorea will "tollwütigen Hund" Joe Biden zu Tode prügeln

Nordkoreas Staatsmedien greifen den US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden weiter scharf an. In einem am Donnerstagabend veröffentlichten Kommentar beschimpfte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA, die als Sprachrohr der Führung in Pjöngjang fungiert, den Demokraten Biden als "tollwütigen Hund". Und "tollwütige Hunde" wie Biden müssten "mit einem Stock zu Tode geprügelt werden".