USA und Europäer streiten über Rückführung von IS-Kämpfern

Der Umgang mit tausenden in Syrien inhaftierten Kämpfern der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sorgt weiter für Streit zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten. US-Außenminister Mike Pompeo drängte die Europäer bei einem Treffen der Anti-IS-Koalition in Washington am Donnerstag erneut dazu, ihre Staatsbürger, die für die IS-Miliz zu den Waffen gegriffen haben, zurückzuholen.