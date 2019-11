Thiem verlor drittes Gruppenmatch ohne Konsequenzen

Eine Niederlage ohne Konsequenzen hat Dominic Thiem am Donnerstag in seinem letzten Gruppenmatch bei den ATP Finals erlitten. Der Weltranglisten-Fünfte, der ja bereits seinen Halbfinalplatz beim mit 9 Mio. Dollar dotierten Saisonabschlussturnier in London fixiert hatte, unterlag Matteo Berrettini (ITA-8) nach nur 76 Minuten mit 6:7(3),3:6.