Leiche einer vermissten Salzburgerin in Portugal gefunden

Bei der Leiche, die am Sonntagabend bei Pedralva in Portugal im Gebüsch gefunden worden ist, handelt es sich um eine 28-jährige Salzburgerin, die seit Ende Juni 2019 in Portugal vermisst wird. Ein DNA-Abgleich brachte jetzt Gewissheit. Die Frau wurde identifiziert, bestätigte eine Sprecherin der Salzburger Polizei am Donnerstag gegenüber der APA einen Online-Bericht der "Kronenzeitung".