Grazerin nach Tram-Unfall vom Wochenende im Spital gestorben

Eine 21-Jährige, die am Samstagabend in Graz von einer Tram erfasst und zu Boden geschleudert worden war, ist am Mittwoch im LKH Graz gestorben. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstagnachmittag mit. Sie hatte bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten.