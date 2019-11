Soldat in Wiener Neustadt von Militärhunden getötet

In der Flugfeld-Kaserne des Jagdkommandos Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Donnerstag ein 31-jähriger Soldat von zwei Hunden angefallen und getötet worden. Der Hundeführer wurde kurz vor 2.00 Uhr vor dem Zwinger gefunden, er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Bissverletzungen. Warum ihn die Belgischen Schäferhunde attackiert hatten, war unklar. Zeugen des Vorfalls gab es keine.