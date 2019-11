Polen dritter Gegner von Thiem und Novak beim ATP Cup

Das Team Polens wird Anfang Jänner bei der ATP-Cup-Premiere in Australien Österreichs dritter Gruppengegner sein. Die letzten sechs von 24 Mannschaften des neuen Teambewerbs wurden am Mittwoch gemäß des Rankings ihres Topspielers nominiert, die Zulosung erfolgte am Donnerstag. Weitere Gegner der Österreicher im ab 3. Jänner in Sydney ausgetragenen Pool E werden Kroatien und Argentinien sein.