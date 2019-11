ÖVP-Antrag zu Asyl: Nur Altfällen Lehrabschluss ermöglichen

Unter den Dutzenden am Mittwoch im Nationalrat eingebrachten Anträgen ist auch einer in einer heiklen Causa, der allenfalls Chancen auf Verwirklichung hat. Die ÖVP versucht das Thema Lehrlinge und Asyl zu lösen, freilich in einem sehr engen Korsett. Der entsprechende Antrag der ÖVP sieht jedoch nur Personen vor, die ihre Lehre in Mangelberufen bis 12. September des Vorjahres gestartet haben.