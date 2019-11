Drei Schulen in Kärnten bleiben nach Schneefall weiterhin zu

Der starke Schneefall vom Mittwoch hat auch noch am Donnerstag Auswirkungen auf das Leben in Kärnten gehabt. Wie das Land mitteilte, wurde zwar die Schulfrei-Verordnung wieder aufgehoben - allerdings blieben die Volksschulen Heiligenblut, Stall und Rangersdorf im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) auch am Donnerstag geschlossen.