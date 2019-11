Kollision mit Lkw in Wolfurt endete für Radfahrer tödlich

Ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Dornbirn ist am Mittwoch nach einer Kollision mit einem Lkw gestorben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an einer Kreuzung in Wolfurt. Trotz einer Vollbremsung konnte der Lkw-Lenker den Unfall nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde durch die Kollision niedergestoßen und geriet unter das Fahrzeug. Er starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.