Lenker bei Kollision mit Lkw im Burgenland getötet

Ein 64-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden bei einer Kollision mit einem Lkw in Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Auto ungebremst seitlich gegen den Lkw geprallt, sein Fahrzeug wurde dabei in den Straßengraben geschleudert. Der 64-Jährige starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion.