USA halten an Bündnis mit syrischen Rebellen fest

Die USA hält an ihrer Allianz mit der von der Kurden-Miliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) fest. "Es gibt keine Absicht, dass diese Zusammenarbeit beendet wird", sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Dienstag. Er wies damit die Forderung der Türkei zurück, die Regierung in Washington solle aufhören Kämpfer zu unterstützen, die es als feindselig ansehe.