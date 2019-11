Militante Palästinenser feuern erneut Raketen auf Israel

Militante Palästinenser haben am Mittwoch den zweiten Tag in Folge vom Gazastreifen aus Raketen auf Israel abgefeuert. Dort suchten Menschen Unterschlupf, als Sirenen vor den Raketenangriffen warnten. Berichte über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. In der Nacht hatte Israels Luftwaffe mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad in dem Küstenstreifen angegriffen.