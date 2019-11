Mindestens sieben Tote durch Autobombe in Afghanistan

Bei einer Autobombenexplosion in der Nähe des Innenministeriums in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind sieben Menschen getötet worden, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Sieben weitere Personen wurden verletzt. Bilder in sozialen Medien zeigten eine aufsteigende große, weiße Rauchwolke und mehrere zerstörte Autos.