Paris gedenkt der Anschläge mit 130 Toten vor vier Jahren

In Paris wird am Mittwoch an die 130 Toten und hunderten Verletzten der islamistischen Anschläge vor vier Jahren erinnert. Vertreter der Stadt und der französischen Regierung wollen Blumengebinde am Fußballstadion Stade de France, dem Konzertsaal Bataclan und den anderen Pariser Anschlagsorten niederlegen. Auch Schweigeminuten sind geplant.