Fünfter NFL-Sieg in Folge für Ravens, KC verlor mit Mahomes

Die Baltimore Ravens um Quarterback-Jungstar Lamar Jackson (22) haben in der US-Football-Liga NFL den fünften Sieg in Folge geschafft. Am Sonntag gewannen sie bei den Cincinnati Bengals 49:13, Jackson verbuchte dabei Würfe für 223 Yards und vier Touchdowns. Mit sieben Siegen aus neun Spielen liegt Baltimore weiter an der Spitze der AFC North, Cincinnati ist das einzige sieglose Team in der NFL.