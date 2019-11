Philadelphia feierte mit Raffl vierten NHL-Sieg in Folge

Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ihren Erfolgslauf prolongiert. Die Flyers gewannen in Boston gegen die Bruins mit 3:2 nach Penaltyschießen und liegen nach dem vierten Sieg in Folge auf Platz vier der Eastern Conference.