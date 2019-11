Beratungen der EU-Außenminister zu Iran und Syrien

Die EU-Außenminister, darunter aus Österreich Alexander Schallenberg, beraten am Montag in Brüssel über ihre Reaktion auf den weiteren Rückzug des Iran aus dem internationalen Atomabkommen. Teheran hatte in der vergangenen Woche die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo wieder aufgenommen. Zudem ist die Militäroffensive der Türkei gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien ein Thema.