Liverpool gewann Schlager gegen Manchester City 3:1

Liverpool hat das Gipfeltreffen der englischen Fußball-Premier-League gewonnen. Die "Reds" besiegten am Sonntag vor eigenem Publikum Meister Manchester City mit 3:1. Der in der Liga weiter ungeschlagene Champions-League-Sieger, der seit fast 30 Jahren auf einen Meistertitel wartet, geht mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester und Chelsea sowie neun auf ManCity in die Länderspielpause.