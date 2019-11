Brand in Wien-Leopoldstadt

Bei der Wiener Feuerwehr hat am Sonntag kurz nach 13.00 Uhr Alarmstufe 3 wegen eines großen Brandes in Wien-Leopoldstadt geherrscht. Von dem Feuer betroffen war laut Wiener Polizei die Nordbahnhalle in der Leystraße in Wien-Leopoldstadt, bis vor einigen Monaten ein Veranstaltungsort für verschiedene Events. Über dem Bezirk war eine große Rauchwolke zu sehen.