Unpolitische Produktionen: Volkstheater/Haselsteiner geehrt

Zum bereits achten Mal hat Künstler Julius Deutschbauer die "unpolitischsten Theaterproduktionen" des Jahres ausgezeichnet. Die am Samstagabend in sechs Kategorien vergebenen Anti-Preise gingen für die Saison 2018/19 unter anderem an das Wiener Volkstheater für Christine Eders "Verteidigung der Demokratie" als "größte Weinerlichkeit" sowie Unternehmer Hans Peter Haselsteiner.