Grabner traf bei Niederlage der Arizona Coyotes

Der Kärntner Michael Grabner hat am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) sein fünftes Saisontor erzielt. Der 32-Jährige, der es auf 12:24 Minuten Eiszeit brachte, hatte sein Team im Heimspiel gegen Minnesota Wild in der 9. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, die Coyotes verloren aber trotz 3:1-Führung noch mit 3:4 und kassierten damit im 17. Saisonmatch die achte Niederlage.