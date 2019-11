Heuer weniger Jugendliche in Lehre gestartet

Heuer haben weniger Jugendliche in Österreich eine Lehre begonnen als im Vorjahr. Das legen die Zahlen der Wirtschaftskammer nahe, die der APA vorliegen. Demnach gab es per 31. Oktober 34.497 Lehrlinge im ersten Lehrjahr, das ist ein Minus von 1,8 Prozent gegenüber dem 31. Oktober 2018. Die meisten 15-Jährigen beginnen ihre Lehrausbildung in der Regel nach den Sommerferien im Herbst.