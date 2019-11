Rumänen wählen neuen Präsidenten

In Rumänien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Iohannis, der in Umfragen mit weitem Abstand vorne liegt. Er wird von der bürgerlichen Partei PNL unterstützt. Diese regiert erst seit einer Woche, nachdem die sozialdemokratische Vorgängerregierung mit einem Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden war.