Österreicher in Namibia offenbar von Elefanten getötet

Ein österreichischer Tourist ist offenbar diese Woche in Namibia von einem Elefanten tot getrampelt worden. Der Mann war mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Das Außenministerium bestätigte auf Anfrage der APA, dass die Botschaft in Pretoria in Südafrika von der Gruppe über die tödliche Elefantenattacke informiert wurde. Näheres war vorerst noch nicht bekannt.