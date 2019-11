Alkolenker überrollte 86-Jährige und fuhr davon

Eine 86-jährige Frau ist Donnerstagabend in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) von einem Pkw niedergestoßen und überrollt worden. Ein 60-jähriger Alkolenker hatte die am Gehsteig stehende Pensionistin übersehen, als er von einem Parkplatz in die L211 einfahren wollte, berichtete die Polizei am Freitag. Die Frau wurde schwer verletzt, der 60-Jährige fuhr nach kurzem Zögern davon.