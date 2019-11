Dreijähriger getötet: 15-Jährige am Freitag vor Haftrichter

Nach der Tötung eines Dreijährigen in der deutschen Stadt Detmold bei Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) wird die 15 Jahre alte Halbschwester des Buben am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag Haftbefehl wegen Totschlags beantragt.