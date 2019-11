ÖVP und Grüne in letzter Sondierungsrunde

Die sechsköpfigen Teams von ÖVP und Grünen haben einander am Freitag ein letztes Mal getroffen, um die mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu sondieren. Die Gespräche sollen den ganzen Tag dauern, am Abend will er die Sondierungen in einem Statement "Revue passieren" lassen, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor dem Treffen. Etwaige Ressortzuständigkeiten seien noch kein Thema.