Auto samt Baby in Prag gestohlen

Ein Mann hat in Tschechien ein Auto gestohlen, in dem ein sechs Monate altes Baby saß. Das Mädchen, das in einer Babyschale auf dem Rücksitz schlief, habe der Dieb nach ersten Erkenntnissen erst nach rund fünf Kilometern Fahrt entdeckt, so die Polizei. Dann setzte er es auf einem Parkplatz aus, wo es von einer Passantin gefunden wurde.