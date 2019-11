Pro-EU-Parteien sprechen sich in 60 Wahlkreisen ab

Vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben die proeuropäischen Liberaldemokraten ein Bündnis mit zwei anderen Parteien geschlossen. In 60 Wahlkreisen in England und Wales wollen sich LibDems, Grüne und die walisische Plaid Cymru nicht gegenseitig Konkurrenz machen, wie die Parteien am Donnerstag mitteilten.