U-Bahnlinie U3 wegen herrenlosem Koffer länger unterbrochen

Der Fund eines herrenlosen Koffers in einer Wiener U-Bahnstation hat am Donnerstag zu einer längeren Unterbrechung des Verkehrs der Linie U3 geführt. Wie die Wiener Linien der APA auf Anfrage mitteilten, wurde die Station Schlachthausgasse in Wien-Landstraße evakuiert und ein Schienenersatzverkehr mit vier Bussen zwischen den Stationen Kardinal-Nagl-Platz und Erdberg eingerichtet.