Kalifornien klagt Kooperation von Facebook ein

Facebook droht in den USA weiterer rechtlicher Ärger. Der Staat Kalifornien will den Konzern per Gerichtsbeschluss zur Kooperation bei Ermittlungen zu möglichen Datenschutz-Verstößen und zur Herausgabe von Dokumenten zwingen, wie Generalstaatsanwalt Xavier Becerra am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon seit Juni 2018 gegen den Online-Riesen.