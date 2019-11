Pkw prallte in Mödling gegen Lkw: Ein Toter, ein Verletzter

Ein Pkw-Lenker ist am Mittwoch bei einer Frontalkollision mit einem Lastwagen im Bezirk Mödling ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war gegen 12.00 Uhr auf der B16 zwischen Münchendorf und Achau auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte mit einem Sattelzugfahrzeug. Er verstarb an der Unfallstelle, der Lkw-Chauffeur wurde ins Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien gebracht, hieß es von der Polizei.