Saudi-Arabien führt Gespräche mit Houthi-Rebellen im Jemen

Saudi-Arabien führt nach eigenen Angaben Gespräche mit den Houthi-Rebellen im Jemen, um ein Ende des Krieges in dem Land zu erreichen. "Wir hatten seit 2016 einen offenen Kanal mit den Houthis und setzen diese Gespräche für Frieden im Jemen fort", sagte ein ranghoher saudi-arabischer Beamter am Mittwoch vor Journalisten in Riad.