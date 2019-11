Jugend-Kurzfilmfestival Youki im Zeichen der "Dekadenz"

90 Kurzfilme junger Kulturschaffender aus 31 Ländern gehen beim Festival Youki von 19. bis 23. November in Wels an den Start, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Die Veranstaltung steht heuer im Zeichen der "Dekadenz".