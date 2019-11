Südkorea will Tourismusanlagen in Nordkorea inspizieren

Die Regierung in Seoul will südkoreanische Tourismusanlagen in einem nordkoreanischen Erholungsgebiet inspizieren, die das Nachbarland abreißen lassen will. Die Regierung habe Nordkorea darüber informiert, ein südkoreanisches Inspektionsteam aus Beamten und Unternehmensvertretern schicken zu wollen, teilte das Vereinigungsministerium am Mittwoch mit.