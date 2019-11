Zurückhaltung vor zweiter Beamten-Gehaltsverhandlungsrunde

In Zurückhaltung haben sich beide Seiten am Dienstagabend vor Beginn der zweiten Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen geübt. Zu erwarten ist in den Gesprächen weder ein konkretes Angebot der Regierung noch eine in Zahlen gegossene Forderung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD).