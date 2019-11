Barbara-Prammer-Hof: Erster neuer Gemeindebau in Wien fertig

Wien errichtet wieder Gemeindewohnungen - und die erste Anlage ist nun fertig: Am Dienstag ist der Barbara-Prammer-Hof in Favoriten offiziell eröffnet worden, und die Schlüssel wurden an die ersten Bewohner übergeben. Die Wohnhausanlage in der Fontanastraße 3 umfasst drei Baukörper und verfügt über 120 Wohnungen.