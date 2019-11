Türkei fasste Schwester von getötetem IS-Chef Baghdadi

Die Schwester des getöteten Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Abu Bakr al-Baghdadi befindet sich in türkischem Gewahrsam. Rasmiya Awad sei im Norden Syriens gefangen genommen worden, teilte ein hochrangiger türkischer Regierungsvertreter am Montagabend mit. "Wir hoffen, von Baghdadis Schwester eine Menge an Erkenntnisse über die inneren Abläufe des IS zu gewinnen", fügte er hinzu.