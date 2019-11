Wahl des neuen britischen Parlamentspräsidenten im Gange

Das Auswahlverfahren für das Amt des Unterhauspräsidenten ist am Montagabend in eine vierte Runde gegangen. Nach Ausscheiden von fünf Kandidaten um das Amt des "Speaker of the House of Commons" standen sich die beiden Labour-Abgeordneten Lindsay Hoyle und Chris Bryant gegenüber. Mit einem Ergebnis wird erst nach 21.00 Uhr gerechnet. Den Vorsitz über das Prozedere führte Alterspräsident Ken Clarke.