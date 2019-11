Wahl des neuen britischen Parlamentspräsidenten begonnen

Das britische Unterhaus hat am Montagnachmittag mit dem Auswahlverfahren für seinen neuen Präsidenten begonnen. Sieben Abgeordnete haben sich um die Nachfolge von John Bercow als "Speaker of the House of Commons" beworben, der sein Amt vergangene Woche niedergelegt hatte. Zwei davon sind in der ersten Wahlrunde gescheitert. Nur 562 der 650 Abgeordneten gaben ihre Stimme ab.