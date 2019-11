Drei Personen bei Unfall in Klettergarten verletzt

Bei einem Unfall in einem Klettergarten am Plombergstein bei St. Gilgen am Wolfgangsee sind am Sonntag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Urlauberin aus London hatte ihren 18-jährigen Sohn gesichert, am Seilende aber keinen Knoten angebracht. Das Seil schlüpfte der Britin durch die Sicherung. Ihr Sohn stürzte darauf sechs bis sieben Meter ab.